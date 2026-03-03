Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”. Cetăţenii pot să semnaleze problema birocratică întâlnită

Guvernul lansează platforma ”Fără hârtie”, cetăţenii fiind invitaţi să semnaleze problema birocratică întâlnită. ”„Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în măsuri concrete de debirocratizare şi digitalizare, monitorizate transparent până la soluţionare”, precizează Executivul.

”La iniţiativa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, Guvernul României lansează oficial astăzi platforma https://fara-hartie.gov.ro/, prin care toţi cetăţenii sunt invitaţi să contribuie la debirocratizarea şi digitalizarea statului”, anunţă Executivul.

Executivul precizează că ”procedura este simplă”.

”1. Intri pe site; 2. Semnalezi problema birocratică întâlnită; 3. Sesizarea este analizată şi publicată transparent; 4. Începem să lucrăm pentru rezolvare, împreună cu instituţiile responsabile; 5. Urmăreşti în timp real progresul făcut pentru soluţionarea ei”, este procedura indicată de Executiv.

Platforma „Fără hârtie” promovează un model de administraţie publică deschisă, responsabilă şi orientată către cetăţean, subliniază Executivul.

”Mulţumim colegilor noştri de la STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru sprijinul tehnic. „Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în măsuri concrete de debirocratizare şi digitalizare, monitorizate transparent până la soluţionare”, notează Executivul.

