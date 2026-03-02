Ministerul Apărării din Kuweit confirmă că mai multe avioane americane s-au prăbușit. Piloții s-au catapultat

5.6 C
De Magda Dragu
Ministerul Apărării din Kuweit a declarat că „mai multe” avioane de război americane s-au prăbușit în țară, toate echipajele fiind supraviețuitoare.

Conform Al Jazeera, Ministerul Apărării din Kuweit nu a informat exact despre câte aparate de zbor ar fi vorba și nici tipul acestuia. Oficialii au transmis însă că piloții s-au catapultat și au supraviețuit.

Autoritățile kuweitiene au inițiat imediat operațiunile de căutare și salvare, evacuând toate echipajele și transportându-le la spital pentru tratament medical. Starea lor este stabilă.

Kuweitul operează în coordonare cu SUA și a anunțat o anchetă pentru a stabili cauzele prăbușirilor.

