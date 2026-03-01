Putin afirmă că uciderea lui Khamenei este o crimă „cinică“

1.6 C
Craiova
duminică, 1 martie, 2026
Știri de ultima orăActualitatePutin afirmă că uciderea lui Khamenei este o crimă „cinică“

De Valentin TUDOR

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei și a unor membri ai familiei sale a fost o crimă ‘cinică’ ce a încălcat toate normele moralității umane și legii internaționale, relatează Reuters și AFP, potrivit Agerpres.

‘Vă rog acceptați profundele mele condoleanțe în legătură cu uciderea liderului suprem al Republicii islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a unor membri ai familiei sale, comise cu încălcarea tuturor normelor moralității umane și legii internaționale’, a afirmat Putin într-o notă diplomatică către omologul său iranian Masoud Pezeshkian dată publicității de Kremlin.

‘În țara noastră, ne vom aminti de ayatollahul Khamenei ca de un om de stat extraordinar care a avut o uriașă contribuție personală la dezvoltarea legăturilor prietenești ruso-iraniene și la aducerea lor la nivelul de parteneriat complet strategic’, a mai menționat Putin.

‘Vă rog să transmiteți simpatia mea sinceră și sprijinul meu familiei și prietenilor Liderului Suprem, guvernului și întregului popor iranian’, a mai transmis Putin în nota diplomatică.

