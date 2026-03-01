Comună din România, scoasă la vânzare

O comună din județul Iași este scoasă la vânzare. Procedura este lansată în contul datoriilor de 1,2 milioane de euro pe care primăria le are către o firmă din localitate.

Bălțați, o comună din județul Iași cu aproximativ 5.000 de locuitori, este într-o situație dificilă. Executorii judecătorești numără acum tractoarele, pun sigilii pe dispensarul din comună și pregătesc ciocanul de licitație pentru vânzarea a sute de hectare de pământ.

Totul a început în urmă cu mai mulți ani, atunci când conducerea Primăriei Bălțați ar fi refuzat să pună în executare hotărâri judecătorești definitive în favoarea unei firme private din comună. Ceea ce autoritatile locale au crezut că este o „luptă de uzură” s-a transformat într-o avalanșă financiară: penalități de întârziere care au crescut zi de zi, până când datoria a depășit capacitatea de plată a întregii comunități. Primele care au dispărut au fost utilajele și mașinile instituției. Acestea vor fi vândute pentru a stinge o fracție din datorie, iar comuna va rămâne astfel descoperită în fața oricărei urgențe.

Sub sechestru au căzut și clădirile dispensarului și a cabinetului stomatologic. Acum, bătălia se mută pe câmp: 300 de hectare de pășune, din totalul de 600 de hectare ce aparțin comunei, sunt scoase la licitație.

Ce spune primarul

„Până în prezent au fost scoase la licitație atât terenurile aparținând comunei, cât și bunurile mobile, constând în trei autoturisme, două remorci, două tractoare și două buldoexcavatoare. Acestea au fost vândute la licitație, iar acum sunt scoase la vânzare șapte imobile aparținând UAT Bălțați. Din păcate, am ajuns în situația în care aceste imobile sunt scoase la preț de 50% din evaluare, iar dacă prejudiciul nu va fi acoperit ne vom îndrepta asupra oricărui bun imobil, chiar dacă acesta este sediul primăriei, sau dispensarul, sau absolut orice teren aparținând UAT-ului” a declarat executorul judecătoresc.

Vasile Aștefanei, primarul comunei Bălțați, spune că nu comentează decizia instanței și că va încerca în continuare să facă demersuri pentru a evita pierderea bunurilor aflate în proprietatea localității. „Am primit comunicarea oficială a hotărârii judecătorești. E vorba de 1.200.000 de euro la care se adaugă cheltuieli de executare silită. Este vorba de un presupus prejudiciu, părerea mea, dar nu pot comenta decizia instanței, pentru că asta este situația și asta este țara în care trăim”, a declarat la rândul său primarul Vasile Aștefanei.

Primarul așteaptă ajutor de le Consiliul Județean și de la guvern

Întrebat dacă primăria are de unde să plătească prejudiciul și cum va proceda, edilul a afirmat că va apela, printre altele, și la sprijinul Consiliului Județean și al Guvernului. „Păi trebuie plătit (prejudiciul – n.red.). Vom proceda cum am făcut și până acuma. În momentul când putem să facem economii, fără să afectăm funcționarea, salariile, dezvoltarea proiectelor cu finanțare europeană, guvernamentală, în momentul când descoperim undeva un excedent, facem plata. Prin valorificarea unor bunuri, cum spuneți dumneavoastră, și ulterior, dacă vom obține un sprijin de la Guvern, vom solicita.

Că noi cam la trei luni facem solicitare mereu și la Consiliul Județean, și la Guvernul României, la Ministerul de Finanțe, conform prevederilor legale. Dacă există din fondul de rezervă și dorința de a sprijini anumite UAT-uri, sigur se pot da prin hotărâre de Guvern, cum s-o mai întâmplat și în alte situații, ca să se achite suma”, a adăugat primarul din Bălțați.

Pe ce mizează primarul

Întrebat unde îți vor desfășura activitatea Primăria, dispensarul sau cabinetul stomatologic, acum, că se pune problema punerii acestora sub sechestru, Vasile Aștefanei a declarat că mizează pe faptul domeniul public este protejat de lege. „Bun, ele sunt puse și pe conturi, și pe tot ce trebuie, numai că legea oferă protecție. Tot ce înseamnă domeniu public e protejat de lege, salariile sunt exceptate de la executare silită, funcționarea, dezvoltarea, toate astea sunt exceptate de la executarea silită. Repet: singura soluție este încet-încet, în timp…

Noi ne judecăm și acum, avem procese deschise pe rol, am cerut eșalonarea sumei pe mai mulți ani, am cerut suspendarea definitivă, numai că asta este procedura legală. Noi ne judecăm, suntem în litigiu, ei își fac treaba, pun sechestru”, a mai spus primarul Vasile Aștefanei.