Zboruri anulate către Israel, Dubai și Amman

De Maria CERNĂTESCU

Wizz Air a suspendat toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman. La rândul lui, operatorul aerian național TAROM a suspendat temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv, după ce autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiului aerian al Israelului.

Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și a aeroportului internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile, până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 și A0196/26. În aceste condiții, zborurile comerciale regulate către și dinspre Tel Aviv nu pot opera.

