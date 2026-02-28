OLX are reguli noi de utilizare începând cu luna martie

OLX, cel mai mare site de anunțuri din România, anunță mai multe schimbări pentru utilizarea platformei, care vor intra în vigoare începând cu data de 13 martie. OLX acordă în prezent cumpărătorilor 24 de ore de la achiziție ca să confirme că totul e în regulă. Acest termen va fi mărit la 48 de ore.(sursa:economica.net).

Dacă nu este mulțumit de achiziție, cumpărătorul poate utiliza Serviciul Siguranța Achiziției, însă numai dacă livrarea a fost făcută prin platformă și a plătit pentru produs folosind Plăți OLX, iar coletul primit fie a fost gol, fie bunurile primite sunt neconforme cu anunțul postat de vânzător.

Neconformitatea bunurilor cu anunțul poate consta în, de exemplu:

a. discrepanțe între bunuri și anunț în ceea ce privește titlul, descrierea sau fotografiile bunurilor, tipul, cantitatea și funcționalitatea acestora, iar în cazul bunurilor cu elemente digitale și compatibilitatea;b. lipsa caracteristicilor bunurilor despre care vânzătorul a asigurat în conținutul anunțului;

c. o culoare diferită a bunurilor;

d. o mărime diferită a bunurilor (dacă mărimea a fost clar indicată în conținutul anunțului);

e. deteriorarea bunurilor care nu a fost comunicată cumpărătorului înainte de încheierea tranzacției;

f. prezența urmelor de utilizare, atunci când bunurile au fost descrise în conținutul Anunțului ca „noi”, iar fotografiile și alte materiale puse la dispoziție de vânzător pe website indicau clar că bunurile nu prezentau urme de utilizare;

g. incompletitudinea bunurilor, atunci când anunțul indică clar elementele bunurilor și oricare dintre aceste elemente lipsește.

Limitele de publicare gratuite diferă în funcție de tipul de utilizator și categorie

Cu excepția cazurilor în care cumpărătorul primește un colet gol, produsul este reținut de autoritățile competente sau vânzătorul declară că nu acceptă returul, acceptarea Sesizării de către OLX atrage obligația cumpărătorului de a returna produsul vânzătorului. Apoi, prețul produsului plătit, costurile de livrare și remunerația pentru Serviciul Siguranța Achiziției, dacă este cazul, vor fi returnate cumpărătorului.Cumpărătorul depune o sesizare pe website sau în aplicația OLX dedicată sistemelor iOS/Android, iar promisiunea este că orice caz este soluționat în cel mult 30 de zile. O altă modificare vizează eliminarea detaliilor privind limitele de anunțuri și categoriile aplicabile. Astfel, limitele de publicare gratuite diferă în funcție de tipul de utilizator (privat sau profesionist) și categorie.Totodată, unele categorii pot include condiții specifice domeniului de activitate în cazul acordării limitelor gratuite de publicare. De exemplu: Auto, moto și amabarcațiuni exclusiv în cazul în care prețul nu depășește valoarea minimă de 7.500 de euro.

Reguli noi vor fi și pentru categoriile; Animale de companie, Agro și industrie, Mama și copilul, Modă și frumusețe, Sport, timp liber, artă, Electronice și electrocasnice, Casă și Gradină.

Categoriile care nu beneficiază de limite gratuite (cu plată) sunt Imobiliarele.