CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare

CNAIR a anunțat că, luni, 2 martie, în intervalul 00:00–02:00 AM, vor fi executate lucrări de mentenanță la aplicația e-Tarifare. Aplicația este utilizată de CNAIR în Agențiile de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei, în scopul actualizării unor funcționalități. În intervalul menționat vor fi întrerupte comunicațiile de date.

Întreruperea comunicațiilor de date în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei pot afecta fluența traficului. CNAIR roagă operatorii de transport internațional de marfă, să manifeste înțelegere față de această situație.

