CNAIR: Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare

De Mariana BUTNARIU
CNAIR a anunțat că, luni, 2 martie, în intervalul 00:00–02:00 AM, vor fi executate lucrări de mentenanță la aplicația e-Tarifare. Aplicația este utilizată de CNAIR în Agențiile de Control și Încasare (ACI) din punctele de trecere a frontierei, în scopul actualizării unor funcționalități. În intervalul menționat vor fi întrerupte comunicațiile de date.

Întreruperea comunicațiilor de date în Agențiile de Control și Încasare din punctele de trecere a frontierei pot afecta fluența traficului. CNAIR roagă operatorii de transport internațional de marfă, să manifeste înțelegere față de această situație.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

