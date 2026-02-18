7.8 C
Preot obligat să poarte brățară de monitorizare după ce și-a hărțuit fosta amantă

Preot obligat să poarte brățară de monitorizare după ce și-a hărțuit fosta amantă

De Daniela Moise

Un preot din Dej a ajuns în instanță, după ce a fost acuzat că a terorizat și amenințat o tânără studentă cu care a avut o relație extraconjugală timp de patru ani.

Preotul ar fi început să-și hărțuiască amanta după ce aceasta a încheiat relația cu el. Tânăra a povestit în fața instanței că preotul era căsătorit și că relația ascunsă a decurs bine la început.

Dar pentru că era foarte posesiv și încerca să-i controleze viața, femeia a decis să încheie relația. Bărbatul a început s-o urmărească și de foarte multe ori i-a supravegheat blocul în care locuiește.

Preotul i-ar fu pus tinerei un dispozitiv de urmărire GPS pe bateria autoturismului

Tânăra studentă le-a mai spus judecătorilor că preotul a amenințat-o că o va distruge și că zilele ei sunt numărate. De asemenea, ar fi pălmuit-o pe tânără chiar în fața facultății, din cauză că aceasta a refuzat să-și șteargă contul de Facebook, pentru a nu-i mai da motive de gelozie.

Studenta susține că bărbatul i-a pus și un dispozitiv de urmărire GPS pe bateria autoturismului pentru a o urmări.

Victima a solicitat un ordin de protecție, iar judecătorii i-au interzis preotului să se apropie de ea și de domiciliul ei timp de 6 luni, la o distanță mai mică de 100 de metri.

De asemenea, omul bisericii este obligat să poarte brățară de monitorizare.

