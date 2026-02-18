Alertele meteo au fost prelungite. Zonele care rămân sub avertizare meteo

Noi avertizări de ninsoare și strat mare de zăpadă pentru o parte importantă de țară au fost transmise de Administrația Națională de Meteorologie. Pentru București și șase județe au fost emise și două coduri portocalii.

Potrivit unei informări meteo, până joi dimineață, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută.

Se va depune strat nou de zăpadă

Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

Până la ora 16:00, în aceste zone va continua să ningă, iar la sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm.

Cod portocaliu în cinci județe până la ora 23:00

În județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, cu grosimi în general de 20…25 cm (echivalent în apă de 20…25 l/mp).

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60…80 km/h, temporar va fi viscol puternic, zăpada troienită și vizibilitatea sub 50 m.

Cod galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă

Miercuri, până la ora 23:00, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

De asemenea, potrivit unui alt cod galben valabil tot până la ora 23:00, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

