Un nou cutremur în România! Unde s-a resimțit și ce magnitudine a avut

De Tiberiu Cocora

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor orașe: 42 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Brașov și 93 km nord-est de Ploiești.

De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

