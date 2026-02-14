11.7 C
Craiova
sâmbătă, 14 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateBulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România

Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România

De Magda Dragu
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România

Conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, Bulgaria anunţă că a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, informează Novinite și Agerpres.

Este cel mai mare număr de turişti din România înregistrat vreodată şi indică o creştere remarcabilă, de 51,2% faţă de nivelul din 2019, înaintea pandemiei.

Numărul înnoptărilor turiştilor români în facilităţile de cazare bulgare a ajuns la aproape un milion în 2025, un avans de 8,5% comparativ cu 2024.

Ministrul Turismului în exerciţiu Miroslav Borsos a afirmat că aceste rezultate sunt dovada eforturilor concentrate ale Ministerului de a poziţiona Bulgaria ca destinaţie preferată printr-un marketing strategic şi parteneriate internaţional solide.

Vizitatorii din România sunt atraşi de varietatea, calitatea şi experienţele autentice din Bulgaria

El a susținut că vizitatorii din România sunt atraşi de varietatea, calitatea şi experienţele autentice din Bulgaria, dând asigurări că vor fi luate măsuri în vederea îmbunătăţirii în continuare a ofertei turistice.

În linie cu aceste obiective, Bulgaria își prezintă potenţialul turistic la ediţia din februarie a Târgului de Turism al României (TTR). Standul ţării, realizat cu un nou concept vizual, subliniază amestecul de tradiţie şi modernitate.

O atenţie specială este acordată moştenirii culturale, inclusiv meşteşugurile. Cimpoiul bulgăresc şi tradiţia interpretării la cimpoi au fost incluse oficial pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Borsos a mai declarat că designul inovativ al standului naţional reflectă direcţia turismului bulgar: o combinaţie de tendinţe moderne, tradiţii şi identitate naţională.

Citeşte şi: Tragedie în Dolj: Bărbat găsit decedat în locuința sa

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA