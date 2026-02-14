Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România

Conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, Bulgaria anunţă că a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, informează Novinite și Agerpres.

Este cel mai mare număr de turişti din România înregistrat vreodată şi indică o creştere remarcabilă, de 51,2% faţă de nivelul din 2019, înaintea pandemiei.

Numărul înnoptărilor turiştilor români în facilităţile de cazare bulgare a ajuns la aproape un milion în 2025, un avans de 8,5% comparativ cu 2024.

Ministrul Turismului în exerciţiu Miroslav Borsos a afirmat că aceste rezultate sunt dovada eforturilor concentrate ale Ministerului de a poziţiona Bulgaria ca destinaţie preferată printr-un marketing strategic şi parteneriate internaţional solide.

Vizitatorii din România sunt atraşi de varietatea, calitatea şi experienţele autentice din Bulgaria

El a susținut că vizitatorii din România sunt atraşi de varietatea, calitatea şi experienţele autentice din Bulgaria, dând asigurări că vor fi luate măsuri în vederea îmbunătăţirii în continuare a ofertei turistice.

În linie cu aceste obiective, Bulgaria își prezintă potenţialul turistic la ediţia din februarie a Târgului de Turism al României (TTR). Standul ţării, realizat cu un nou concept vizual, subliniază amestecul de tradiţie şi modernitate.

O atenţie specială este acordată moştenirii culturale, inclusiv meşteşugurile. Cimpoiul bulgăresc şi tradiţia interpretării la cimpoi au fost incluse oficial pe Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Borsos a mai declarat că designul inovativ al standului naţional reflectă direcţia turismului bulgar: o combinaţie de tendinţe moderne, tradiţii şi identitate naţională.

