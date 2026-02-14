Aleksei Navalnîi a fost „otrăvit“ în închisoare de statul rus, potrivit unei anchete derulate de cinci țări europene

Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanțe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost ‘otrăvit’ cu o ‘toxină rară’ de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci țări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomația de la Londra, relatează AFP.

äȘtim că statul rus a utilizat această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi de teama opoziției sale“, a anunțat Ministerul britanic de Externe într-un comunicat ale cărui cosemnatare sunt Suedia, Franța, Olanda și Germania, într-un moment în care se apropie cea de a doua aniversare a morții celui mai puternic critic al președintelui rus Vladimir Putin.

