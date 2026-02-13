Mark Rutte: „Europa preia un rol de lider pronunțat în cadrul NATO”

La reuniunea ministerială de la Bruxelles s-a simțit „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor Alianței, a declarat Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Acesta a subliniat că Europa își asumă un rol mai puternic în domeniul apărării, potrivit The Guardian.

Oficialul a pledat pentru continuarea și intensificarea sprijinului acordat Ucrainei și a avertizat statele membre să nu cadă în „capcana propagandei ruse”, în contextul în care Moscova înregistrează, potrivit acestuia, pierderi „uluitoare” pe front. „Nu e un urs puternic, are viteza unui melc de grădină”, a declarat acesta.

Europa chiar își asumă mai mult

„Am avut ani, decenii de plângeri din partea SUA cu privire la faptul că în Europa nu se cheltuia suficient pentru apărare. Acest lucru s-a schimbat de la summitul de la Haga. Schimbarea de mentalitate constă în faptul că ieri, în sală, am simțit cu toții o clară convergență de viziune și de unitate”, a declarat el.

Europa chiar își asumă mai mult, Europa preia un rol de lider mai pronunțat în cadrul NATO. Referitor la Ucraina, el a spus că NATO trebuie să își continue sprijinul pentru Kiev și „să facă mai mult pentru Ucraina”.

Rusia înregistrează „pierderi uluitoare”

Totodată, Rutte a afirmat că Rusia înregistrează „pierderi uluitoare” în timp ce își continuă agresiunea, ironizând percepția asupra forței Moscovei. Vor ca noi să îi percepem pe ruși drept un urs puternic, dar s-ar putea spune că înaintează prin Ucraina cu viteza greoaie a unui melc de grădină, așa că să nu cădem în capcana propagandei ruse.

Citește şi: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Când se încălzește