Incident pe Canalul Sulina. O navă încărcată cu mii de tone de soia a eșuat

O navă încărcată cu 6.300 de tone de soia a eșuat joi pe Canalul Sulina, dar a fost repusă pe linia de plutire cu ajutorul unui remorcher. Autorităţile continuă cercetările pentru a stabili motivele pentru care s-a produs evenimentul.

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române au declarat că, joi, pe sectorul Mila 23 – mal stâng, pe Canalul Sulina, în aval de localitatea Maliuc, o navă sub pavilion Comore, încărcată cu aproximativ 6.300 de tone de soia, a intrat în mal, potrivit news.ro.

Acolo a ajuns remorcherul ”Farul”, care a acordat asistenţa necesară pentru dezeşuare. Reprezentanţii ANR au precizat că incidentul s-ar fi produs din cauza ceţii şi astfel a fost pierdut controlul navei.

Nava a fost repusă pe linia de plutire şi va ajunge în Portul Tulcea. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Citeşte şi: Liderii din UE, reuniune informală pentru a căuta răspunsuri la multiplele crize