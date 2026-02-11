3.4 C
Răsturnare de situație la CCR: Judecătorul Gheorghe Stan a venit din concediu pentru ședința privind pensiile speciale

De Mariana BUTNARIU
Judecătorul Gheorghe Stan, care se afla în concediu de paternitate, a ajuns la Curtea Constituțională a României pentru ședința dedicată reformei pensiilor speciale.

Nu este încă clar dacă Stan va participa activ la dezbateri sau dacă colegii săi vor lua act de concediul său în cadrul deliberărilor.

Ședința de la CCR s-a încheiat, însă decizia privind pensiile speciale a fost amânată pentru 18 februarie 2026, potrivit surselor Antena 3 CNN.

