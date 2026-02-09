Ministerul Justiției a publicat listele candidaților. Începe verificarea dosarelor pentru cele mai importante funcții din justiție

Astăzi a fost ultima zi în care procurorii își mai pot depune candidaturile pentru funcțiile de conducere ale marilor parchete: Parchetul General, DNA și DIICOT. Termenul limită a fost ora 12:00, după care Ministerul Justiției va prezenta listele cu candidații înscriși și va începe verificarea dosarelor.

Calendarul selecției și interviurile

Potrivit calendarului oficial, până pe 16 februarie va fi publicată lista procurorilor care îndeplinesc condițiile legale pentru a intra în competiție. Între 23–26 februarie, candidații admiși vor susține interviuri în fața ministrului Justiției și a comisiei de selecție, evaluarea incluzând:

prezentarea proiectului managerial;

verificarea aptitudinilor de management și comunicare;

modul în care se raportează la valorile profesiei și funcției vizate.

Cine candidează pentru funcțiile cheie

La selecție s-au înscris procurori pentru următoarele funcții:

Procuror general Parchetul de pe lângă ICCJ: Cristina Chiriac, Bogdan-Ciprian Pîrlog

Cristina Chiriac, Bogdan-Ciprian Pîrlog Adjunct Procuror general: Marius I. Voineag

Marius I. Voineag Procuror-șef DNA: Tatiana Toader, Vlad Grigorescu, Ioan-Viorel Cerbu

Tatiana Toader, Vlad Grigorescu, Ioan-Viorel Cerbu Procuror-șef adjunct DNA: Mihai Prună, Marinela Mincă, Marius-Ionel Ștefan

Mihai Prună, Marinela Mincă, Marius-Ionel Ștefan Procuror-șef DIICOT: Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Alina Albu, Codrin-Horațiu Miron, Bogdan-Ciprian Pîrlog

Ioana-Bogdana Albani, Antonia Diaconu, Alina Albu, Codrin-Horațiu Miron, Bogdan-Ciprian Pîrlog Procuror-șef adjunct DIICOT: Aurel-Cristian Lazăr, Alex-Florin Florența, Claudia-Ionela Curelaru, Gill-Julien Grigore-Iacobici, Mihai-Răzvan Negulescu

Radu Marinescu: Procesul nu este politic

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că procesul de selecție respectă strict legea, nu este influențat politic și încurajează participarea procurorilor cu abilități manageriale.

Condiții de eligibilitate

Candidații trebuie să aibă:

minimum 15 ani vechime în magistratură;

să nu fi fost sancționați disciplinar;

să prezinte proiect managerial;

experiență profesională și capacitatea de a lucra în echipă.

Sunt excluși procurorii care au colaborat cu serviciile de informații sau se află în conflict de interese.

Mandatele actuale

Procuror general și DNA – funcțiile devin vacante 31 martie 2026;

DIICOT – funcția devine vacantă 14 aprilie 2026.

Actualii șefi, Alex Florența și Marius Voineag, pot candida pentru un nou mandat.

