Discursuri care au schimbat lumea, aduse în prim-plan la Biblioteca Aman

Biblioteca Aman organizează, în perioada februarie – aprilie 2026, o serie de evenimente educaționale reunite sub titlul „Discursuri americane care au schimbat lumea”. Inițiativa propune publicului o incursiune captivantă în istoria Statelor Unite ale Americii, prin intermediul unor discursuri emblematice care au influențat decisiv societatea, democrația și relațiile internaționale.

Cuvinte care au modelat istoria

Programul aduce în atenție discursuri celebre care au marcat momente-cheie din istoria SUA, demonstrând forța discursului public și capacitatea acestuia de a produce schimbări reale la nivel social și politic. De la lupta pentru drepturi civile până la consolidarea valorilor democratice, fiecare întâlnire va evidenția contextul istoric, mesajul transmis și impactul global al acestor intervenții memorabile.

Evenimentele se adresează tuturor celor interesați de istorie, comunicare, politică, educație civică și relații internaționale, dar și tinerilor care doresc să înțeleagă mai bine rolul cuvântului în societatea contemporană.

Speakerul seriei este Narcisa Duncă, jurnalist și reporter TeleU, care va oferi participanților o perspectivă documentată, clară și accesibilă asupra discursurilor analizate. Prin explicații bine argumentate și exemple relevante, aceasta va facilita înțelegerea mesajelor și a influenței lor asupra lumii de astăzi.

20 de ani de American Spaces în România

Evenimentele sunt organizate în cadrul celebrării a 20 de ani de American Spaces în România, marcând două decenii de promovare a educației, dialogului intercultural și valorilor democratice. Programul este sponsorizat din grantul anual oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, subliniind importanța cooperării educaționale internaționale.

Educație civică și gândire critică, în centrul misiunii Bibliotecii Aman

Prin această inițiativă, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin American Corner Craiova, își reafirmă rolul de spațiu activ de educație civică, dialog și reflecție, susținând gândirea critică și înțelegerea istoriei ca fundament al unei societăți informate, sigure și prospere.

