Veneția, invadată de specii „canibale” care distrug echilibrul lagunei

Încălzirea accelerată a Adriaticii a adus în Laguna Veneției prădători de temut, care pun în pericol un întreg ecosistem și tradițiile locale. De la meduza „nucă de mare” până la agresivul crab albastru, noii invadatori distrug capturile pescarilor și pun în pericol patrimoniul gastronomic al zonei, potrivit EuroNews.com.

Specialiștii avertizează că Veneția și laguna din jur sunt influențate ireversibil de schimbările climatice. Creșterea nivelului mării amenință să scufunde insula în următoarele decenii, deoarece sistemul de baraje împotriva inundațiilor, care ține în prezent la distanță mareele înalte, va deveni învechit.

Veneția există în simbioză cu apele sălcii din jur, iar sănătatea acestora devine tot mai fragilă pe măsură ce încălzirea mărilor aduce specii invazive. Noile cercetări au evidențiat modul în care acești intrusi amenință ecosistemul lagunei și mijloacele de trai ale comunităților locale de pescari.

Meduzele carnivore invadează laguna venețiană

Cel mai recent intrus în laguna venețiană este o meduză canibală, aflată în topul celor mai dăunătoare 100 de specii invazive din lume. Meduza cu creastă este un ctenofor, un nevertebrat gelatinos care, pentru a supraviețui, ajunge să își consume propriile ouă și larve. Supranumită și „nucă de mare”, aceasta este prezentă în Marea Adriatică de aproape un deceniu.

Recent, schimbările climatice au creat condiții ideale pentru înmulțirea meduzei canibale în apele Veneției, conform unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Padova și Institutul Național de Oceanografie și Geofizică Aplicată (OGS).

Speciile invazive amenință comunitățile de pescari

Meduza cu creastă reprezintă o amenințare majoră pentru ecosistemul lagunar din Veneția. Pentru a-și susține rata mare de reproducere, această specie consumă cantități uriașe de microorganisme marine, care reprezintă hrana esențială a multor pești.

„S-a demonstrat că această meduză vânează ouăle și larvele speciilor importante pentru mediu și economie. Acest comportament compromite stabilitatea întregului ecosistem, lăsând peștii și scoicile fără nicio șansă de dezvoltare”, explică Valentina Tirelli.

Cercetătoarea afirmă că rezultatele studiului arată o reducere de peste 40% a capturilor principalelor specii de la sosirea invadatorului. „Printre speciile cele mai afectate se numără sepia și guvidul de lagună, ambele fiind produse esențiale pentru economia și cultura Veneției”, spune ea.

Situația actuală amintește de un dezastru ecologic similar petrecut în trecut, notează The Guardian. În anii ’90, pescarii din Marea Neagră au dat vina pe înmulțirea acestor meduze pentru prăbușirea rezervelor de pește și consecințele economice devastatoare.

Invazia crabilor albaștri în Marea Adriatică

Pe lângă invazia meduzelor, pescarii din nordul Adriaticii se luptă acum cu un alt prădător agresiv. Populația de crabi albaștri uriași a explodat în ultimii ani, atingând un punct critic pentru echilibrul lagunei.

Acest crustaceu nu este nativ în apele Italiei, ci a ajuns aici, cel mai probabil, la sfârșitul anilor ’40. Se presupune că specia a fost transportată de pe coastele Americii în apa de balast a navelor de marfă.

Deși prezența lor în zonă este veche de zeci de ani, populația a explodat recent până la un nivel alarmant. În apele Italiei, crabul albastru nu are prădători naturali care să îi poată controla înmulțirea rapidă.

Se suspectează că principalul vinovat pentru această explozie este schimbarea climatică. Odată cu încălzirea apelor, crabii au devenit mult mai activi și mai vorace decât în trecut.

„Când temperatura apei scade, crabii mănâncă și se reproduc mai puțin, dar recent s-a întâmplat exact opusul”, explică un pescar local pentru Euronews Green. În mod normal, la temperaturi sub 10°C, acești crabi devin inactivi.

Lupta cu invadatorii se mută în bucătărie

Autoritățile și pescarii caută acum modalități de a elimina aceste crustacee. Una dintre soluții este exportul în Statele Unite, unde crabul albastru este considerat o delicatesă.

Coldiretti, principala organizație a fermierilor și producătorilor agricoli din Italia, a propus o soluție neașteptată: adoptarea obiceiurilor alimentare americane. Aceștia sugerează introducerea crabilor albaștri în meniul restaurantelor și al familiilor italiene.

Ca urmare, crabii albaștri au început deja să apară în piețele de pește și supermarketuri. Prețul acestora este de aproximativ 8-10 euro pe kilogram, fiind promovați ca o nouă resursă culinară.