Formule de lapte praf pentru sugari, retrase de pe piață

Autoritatea Națională Sanitară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează vineri că mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piață, ca urmare a posibilei prezențe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiții de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricație (GMP).

Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a instituției, produsele vizate de rechemare sunt: Aptamil AR (gramaj – 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027); Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj – 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar și cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.

De asemenea, este retras produsul Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum și cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.

Alte produse retrase de la vânzare sunt: Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj – 800 g, dată de expirare: 13.05.2027), Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj – 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027) și Milupa Milumil 1 (gramaj – 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

‘Verificați cu atenție denumirea produsului, gramajul și data de expirare; nu utilizați produsele din loturile menționate; returnați produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziționate; în cazul apariției unor simptome neobișnuite la copil, adresați-vă de urgență medicului’, recomandă ANSVSA.

