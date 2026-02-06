Bolojan a informat CCR despre riscul ca România să piardă 231 de milioane de euro

Curtea Constituțională a fost informată de premierul Ilie Bolojan asupra riscului major ca România să piardă fonduri europene din PNRR dacă se amână deciziile privind pensiile magistraților, șeful Guvernului avertizând că blocajul ar duce la pierderea a 230 de milioane de euro și finalizarea proiectelor asumate prin jaloanele europene.

Premierul Ilie Bolojan anunțase miercuri că va informa Curtea Constituțională cu privire la impactul pe care l-ar putea avea amânarea acestor decizii.

Potrivit prim-ministrului, în situația în care CCR va amâna pronunțarea unei decizii, există o probabilitate ‘foarte mare’ ca România să piardă fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, potrivit ziare.com

„Mâine voi informa Curtea Constituțională asupra consecințelor amânării unor decizii. S-a făcut o încercare pentru a rezolva această nedreptate anul trecut. S-a dat o amânare. Și apoi, a doua încercare. Au fost aceste amânări în cascadă. În condițiile în care nu se va lua o decizie și se va merge din nou pe amânare, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Și cred că fiecare instituție trebuie să fie informată cu privire la consecințele unor anumite decizii.

Pentru noi este important să închidem toate aspectele care țin de aceste clarificări, pentru că avem de încasat 2,6 miliarde de euro“, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat importanța clarificării rapide a acestor aspecte, pentru ca România să poată încasa fondurile necesare finalizării proiectelor finanțate prin PNRR până în luna august.

”Cu cât rezolvăm toate aceste probleme care țin de această cerere de plată mai repede, cu atât avem banii aceștia la dispoziție, ceea ce înseamnă pentru noi capacitatea de a ne plăti, fără întârzieri, constructorii și de a ține un ritm bun al lucrărilor, în așa fel încât odată cu celelalte cereri de plată pe care trebuie să le depunem – dar nu le putem depune decât după ce terminăm cererea anterioară – să putem să finalizăm aceste lucrări până în luna august, în așa fel încât România să nu piardă acești bani”, a explicat prim-ministrul.

Accesarea fondurilor din PNRR este condiționată de respectarea jaloanelor

Ilie Bolojan a reamintit că accesarea fondurilor din PNRR este condiționată de respectarea jaloanelor pe care România s-a angajat să le îndeplinească.

”Unul dintre aceste jaloane este cel legat de pensiile magistraților, jalonul 215, unde avem o reținere de aproape 230 de milioane de euro. Din discuțiile pe care echipele noastre le-au avut la Comisia Europeană, săptămâna trecută, în momentul de față Comisia consideră că acest jalon nu este îndeplinit. Deci, ideea că jalonul ar fi îndeplinit este falsă”, a spus el.

