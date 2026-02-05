Zeci de angajați ai Căilor Ferate Române sunt acuzați că au luat mită. Este vorba despre un lot de 33 de angajați CFR, vizat de trimiterea în judecată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, într-un dosar privind presupuse fapte de luare de mită, potrivit Club Feroviar.

Când au fost chemați la audieri, unii ar fi apelat inclusiv la recomandări generate de inteligența artificială, în încercarea de a-și construi apărarea, potrivit stirileprotv.ro.

Procurorii au întocmit un dosar de peste 700 de pagini, care vizează angajați ai CFR Călători

Conform acelorași informații, procurorii au întocmit un dosar de peste 700 de pagini, care vizează angajați ai CFR Călători suspectați că ar fi blocat locuri în vagoanele de dormit și cușetă folosind CNP-urile unor elevi beneficiari de gratuitate la transportul feroviar, pentru ca ulterior locurile să fie revândute în tren. Anchetatorii susțin că, în numeroase situații, banii ar fi fost încasați direct, fără emiterea biletelor.

Discuție purtată cu ChatGPT:

Cine poate stabili un prejudiciu dacă partea vătămată nu dorește asta?

Pe scurt: – Dacă prejudiciul afectează „o persoană fizică sau juridică privată”, doar acea parte poate cere în mod activ despăgubiri. – Dacă prejudiciul este „în dauna statului sau a unei instituții publice”, atunci pot interveni autoritățile chiar fără inițiativa unei persoane vătămate. Vrei să discutăm un caz concret? Pot detalia în funcție de situație.

Referitor la ce vorbisem zilele trecute despre locurile blocate, cele 17 în sistem, fără a putea stabili concret un prejudiciu adus societății, pentru că nu a existat.

Perfect, acum am înțeles la ce te referi, la situația cu „cele 17 locuri blocate în sistem”, dar „fără ca societatea să fi fost efectiv prejudiciată” (adică fără pierdere financiară reală sau fără ca cineva să fi fost împiedicat să cumpere un loc). Într-un asemenea caz, dacă „nu există un prejudiciu concret”, ci doar o posibilitate teoretică.

Ancheta procurorilor, care a culminat cu perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de 25 martie 2025, a fost declanșată în urma unor informații apărute într-un articol publicat de Club Feroviar în martie 2024.

