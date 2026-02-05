Hope and Homes for Children cere Guvernului o dezbatere națională privind impactul rețelelor sociale asupra copiilor

Hope and Homes for Children România a transmis o scrisoare publică către Guvernul României, prin Cancelaria Prim-ministrului, solicitând inițierea unui proces național de consultare publică privind impactul utilizării rețelelor de social media asupra copiilor și adolescenților.

Demersul vine în contextul lansării campaniei „LIPIȚI DE ECRANE”, o inițiativă menită să atragă atenția asupra efectelor negative ale utilizării excesive a ecranelor și platformelor digitale asupra sănătății mintale, emoționale și sociale a copiilor, dar și asupra nevoii urgente de politici publice și măsuri concrete de protecție și educație digitală, adaptate realităților actuale.

Date alarmante: România, peste media europeană

România se află pe primul loc în Europa în ceea ce privește utilizarea problematică a rețelelor sociale în rândul copiilor și adolescenților. Potrivit unui studiu realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani prezintă simptome de sevraj psihologic atunci când accesul la telefon este restricționat.

Acest procent depășește media multor state europene și reflectă un fenomen îngrijorător, care nu se limitează doar la social media. Consumul excesiv de ecrane include și jocurile video, platformele de streaming și alte forme de interacțiune digitală, care, utilizate fără echilibru, pot afecta relațiile sociale, sănătatea emoțională și parcursul educațional al copiilor.

O problemă globală, o responsabilitate locală

Hope and Homes for Children subliniază că solicitarea unei dezbateri publice vine într-un context internațional în care specialiștii avertizează asupra creșterii dependenței de ecrane în rândul minorilor, fenomen amplificat de accesul timpuriu la tehnologie și de lipsa unor repere clare privind utilizarea echilibrată a acesteia.

Pentru organizație, prevenția începe în familie, înainte ca vulnerabilitățile să se transforme în rupturi majore. Campania „LIPIȚI DE ECRANE” își propune să deschidă o conversație informată și responsabilă despre echilibrul digital, oferind totodată instrumente practice pentru părinți și îngrijitori.

„Tehnologia nu este dușmanul”

Directorul național al Hope and Homes for Children România, Ștefan Dărăbuș, atrage atenția asupra efectelor reale, observate direct în comunitățile vulnerabile:

„Tehnologia face parte din viața noastră și a copiilor noștri. Nu este dușmanul. Provocarea reală este să învățăm cum să o folosim fără să pierdem conexiunea umană. Vedem adolescenți care se izolează social, își pierd interesul pentru școală sau renunță complet la educație din cauza dependenței de ecrane. În același timp, părinții se simt neputincioși, fără instrumente clare și fără sprijin specializat. Soluțiile reale pot apărea doar prin dialog, educație și politici publice adaptate realității digitale în care trăim.”

Scrisoarea publică transmisă Guvernului poate fi consultată integral online, iar datele citate provin din studiul OMS – Health Behavior in School-aged Children (HBSC).

