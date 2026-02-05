Avarie la o conductă de gaze din Craiova! Circulația pe bulevardul Nicolae Romanescu, deviată

Detașamentul 1 de Pompieri Craiova intervine acum în municipiul Craiova, pe bulevardul Nicolae Romanescu, la o avarie a conductei de gaz subterane ce alimentează zonele din apropiere.

Până în acest moment, nu sunt victime.

La fața locului au fost trimise urmatoarele forțe de intervenție: o autospecială de stingere, o autospecială CBRN și o ambulanță SMURD.

A fost anunțat distribuitorul de gaz care a trimis o echipă de intervenție la fața locului și a oprit gazul de la robinetul central.

A fost realizat un perimetru de siguranță și au fost evacuate 30 persoane din 6 locuințe.

Au ajuns și 5 echipaje de poliție care asigură devierea circulației pe arterele adiacente.

În acest moment, traficul rutier pe bulevardul Nicolae Romanescu este deviat pe străzile Aleea 2 Bechet, Bucura și Potelu.

