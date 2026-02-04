Bruxelles respinge acuzațiile SUA privind ingerința în alegerile naționale din statele membre

Uniunea Europeană respinge acuzațiile Comisiei juridice din Congresului SUA că ar încerca să „cenzureze internetul global”, calificând raportul drept „prostii pure” și „complet nefondat”.

Raportul de 160 de pagini, emis de comisia judiciară a Camerei Reprezentanților dominată de republicani, susține că UE ar fi folosit legislația digitală, în special Legea serviciilor digitale (DSA) din 2023, pentru a controla conținutul online și a influența alegerile.

Purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier, a subliniat că libertatea de exprimare este protejată în Europa și că DSA are rolul de a asigura alegeri libere și corecte, respingând ideea unei cenzuri asupra conținutului american, arată Le Monde.

Publicarea raportului a avut loc în ajunul unei audieri a comisiei prezidate de Jim Jordan, aliatul președintelui Donald Trump, intitulată „Amenințarea Europei la adresa discursului și inovației americane, partea a II-a”.

Acuzațiile au atras o mustrare vehementă din partea UE. „Pe baza celor mai recente acuzații de cenzură. Prostii pure. Complet nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri digitale, Thomas Regnier.

Un prim raport al comisiei Camerei Reprezentanților de anul trecut a vizat arsenalul juridic al UE, în special legea privind conținutul din 2023, Legea serviciilor digitale – pe care administrația Trump o acuză că discriminează firmele americane.

Noul raport a descris DSA ca fiind „punctul culminant al unui efort european de un deceniu de a reduce la tăcere opoziția politică și de a suprima narațiunile online care critică establishmentul politic”.

Acesta a susținut că, în timpul pandemiei de Covid, oficialii Comisiei „au făcut presiuni asupra platformelor pentru a-și modifica regulile de moderare a conținutului pentru a cenzura la nivel global conținutul care pune sub semnul întrebării narațiunile consacrate despre virus și vaccin”, citând e-mailuri ca dovezi. Și a acuzat Bruxelles-ul că a făcut presiuni asupra platformelor pentru a „cenzura conținutul” într-o serie de alegeri naționale ale UE de la adoptarea DSA, precum și la alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Comisia juridică a acuzat Comisia Europeană că ar fi intervenit sistematic în alegerile din statele UE, inclusiv în România, prin presiuni exercitate asupra platformelor online pentru a cenzura conținut politic, în special în perioadele electorale și în defavoarea unor partide sau candidați conservatori ori populisti.

