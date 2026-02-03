Televiziunea publică poloneză a lansat o versiune în limba română a programului său de ştiri

O versiune în limba română a programului de ştiri Vot Tak. Moldova a fost lansată luni de televiziunea publică poloneză (TVP). Aceasta marchează următoarea etapă în dezvoltarea proiectului media, lansat în mai 2025 şi destinat publicului din Moldova, care până acum a fost difuzat exclusiv în limba rusă.

Vot Tak. Moldova va funcţiona independent de omologul său în limba rusă. Programul va fi prezentat de Ekaterina Tanasiichuk, originară din Moldova (mai exact din Bălţi), care s-a mutat la Varşovia în ianuarie 2026.

Versiunea în limba română va include şi site-ul web Vot Tak. Moldova şi profilurile proiectului pe reţelele de socializare.

„Cu mai puţin de un an în urmă, am lansat serviciul Vot Tak pentru Moldova în limba rusă, o limbă înţeleasă de aproximativ jumătate din populaţia ţării, deşi doar aproximativ 15% o folosesc zilnic. Popularitatea programului ne-a încurajat să ne adresăm moldovenilor şi în limba lor maternă. Vot Tak. Moldova nu este doar un serviciu de ştiri.

Noi demascăm dezinformarea rusă, contracarăm naraţiunile ruseşti în politică şi, de exemplu, în chestiuni istorice, şi arătăm, de asemenea, ce beneficii va aduce aderarea Moldovei la Uniunea Europeană”, a explicat Jerzy Sałodki, şeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP.

TVP subliniază că accesul la mass-media fiabile şi obiective este deosebit de important într-un moment în care Rusia a încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din Moldova.

„Moldova este o ţară pro-europeană, dar problema este dezinformarea rusă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, adaugă Jerzy Sałodki.

„Programul – numit „Vot Tak. Moldova” („Aşa e. Moldova”) – are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană pentru oamenii Republica Moldova, precum şi combaterea dezinformării şi manipulării provenite din Federaţia Rusă”, a scris pe Facebook europarlamentarul Seigried Mureşan.

