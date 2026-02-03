-1.6 C
De Magda Dragu
Senatorii sunt obligați să vină fizic la locul de muncă

În prima zi a sesiunii parlamentare, conducerea Senatului a decis că ședințele de plen se vor desfășura de acum înainte cu prezența fizică a senatorilor. Cine absentează, va fi sancționat. Până acum, parlamentarii puteau participa online la majoritatea ședințelor.

Ședințele online au fost desființate, însă doar la Senat. De anul acesta, senatorii trebuie să participe fizic la toate ședințele de plen, potrivit digi24.ro. În caz contrar, vor fi considerați absenți și vor fi sancționați. Sancțiunea constă în tăierea a 5% din indemnizația lunară brută, adică aproximativ 950 de lei. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Senatului, Mircea Abrudean, la începutul primei sesiuni parlamentare din acest an.

Şedințele de plen de la Camera Deputaților se vor desfășura în continuare în sistem online

În ceea ce privește ședințele de plen de la Camera Deputaților, acestea se vor desfășura în continuare în sistem online. Participarea în sistem hibrid la ședințele Parlamentului a fost instituită în perioada pandemiei, iar regulamentul nu a mai fost modificat de atunci.

Până acum, aleșii puteau participa și online la majoritatea ședințelor plenului și își exprimau votul pe tabletă, prin intermediul unei aplicații speciale. Această regulă a făcut ca numeroase ședințe să se desfășoare cu sala aproape goală. 

