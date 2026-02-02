„Căsătorește-te cu mine” și 20.000 de lire pentru chirie. Ce dezvăluie noile e-mailuri Epstein despre Sarah Ferguson și fiicele sale

Noile documente făcute publice din corespondența lui Jeffrey Epstein readuc în prim-plan legăturile controversate ale acestuia cu membri ai familiei regale britanice, în special cu Sarah Ferguson, fosta ducesă de York, și cu fiicele sale, prințesele Beatrice și Eugenie.

Deși e-mailurile nu indică fapte ilegale, conținutul lor este extrem de stânjenitor și amplifică presiunea publică asupra „brandului York”, deja afectat de scandalurile din jurul prințului Andrew.

Mesaje de afecțiune și o relație apropiată cu Epstein

Mai multe e-mailuri evidențiază apropierea dintre Sarah Ferguson și Jeffrey Epstein, chiar și după condamnarea acestuia din 2008 pentru prostituție cu minori.

Într-un schimb de mesaje din 2009, Ferguson îl laudă pe Epstein pentru sprijinul oferit și îl descrie drept „fratele pe care mi l-am dorit dintotdeauna”. Într-un alt mesaj, un an mai târziu, ea îi scrie: „Sunt la dispoziția dumneavoastră. Căsătorește-te cu mine”, exprimându-și recunoștința pentru „generozitatea și bunătatea” acestuia.

Epstein și încercările de „curățare” a imaginii

Documentele sugerează că Epstein spera ca Ferguson să-l ajute să-și îmbunătățească imaginea publică. Într-un e-mail din 2011, acesta ar fi afirmat că „Fergie poate spune acum că nu sunt pedofil”, sugerând că ea fusese „păcălită” de informații false.

Discuțiile includ și o strategie de comunicare menită să determine presa să evite termenul de „pedofil”, precum și încercări de a o convinge pe Ferguson să-și retragă anumite declarații anterioare.

„Am nevoie urgentă de 20.000 de lire pentru chirie”

Un alt episod sensibil apare într-un e-mail din 2009, în care Sarah Ferguson îi solicită lui Epstein 20.000 de lire sterline pentru plata chiriei, susținând că proprietarul ar fi amenințat că va apela la presă.

În corespondență apar și referiri la dificultățile financiare ale fostei ducese, la investitori nemulțumiți și la articole de presă care puneau sub semnul întrebării stabilitatea ei financiară. Epstein susține, într-un alt mesaj, că ar fi ajutat-o financiar timp de aproximativ 15 ani.

Prințesele Beatrice și Eugenie, menționate în e-mailuri

Atât Prințesa Beatrice, cât și Prințesa Eugenie sunt menționate în mai multe rânduri. Un schimb de e-mailuri din 2010 face referire la un presupus „weekend de sex” al Eugeniei, fără a oferi însă context sau dovezi clare.

Prințesele Eugenie și Beatrice participă la slujba de Crăciun a Familiei Regale la Sandringham

De asemenea, e-mailurile indică întâlniri și prânzuri la care ar fi participat Ferguson, fiicele sale și Epstein, inclusiv în Miami și Londra, potrivit BBC.

Acces la Palat și evenimente regale

Un alt aspect sensibil îl reprezintă accesul lui Epstein la cercurile înalte ale societății britanice. În 2010, acesta a fost invitat la aniversarea de 50 de ani a prințului Andrew, organizată la Palatul St. James.

Într-un alt e-mail, Epstein susține că Ferguson ar fi spus că poate organiza un ceai la Palatul Buckingham sau la Castelul Windsor, detaliu care ridică noi semne de întrebare privind apropierea sa de familia regală.

Un scandal cu efecte pe termen lung

Deși simpla menționare în documente nu echivalează cu fapte ilegale, impactul reputațional este considerabil. Mai multe organizații caritabile s-au distanțat deja de Sarah Ferguson, iar imaginea publică a familiei York pare profund afectată.

Pentru prințesele Beatrice și Eugenie, care și-au păstrat titlurile regale, noile dezvăluiri reaprind întrebarea dacă vor reuși să se desprindă de controversele care îi urmăresc pe părinții lor.

Citește și: Acțiune comună a polițiștilor din Dolj și Mehedinți pe DN 6: zeci de șoferi sancționați pentru viteză excesivă