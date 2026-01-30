Copilul de 13 ani acuzat de uciderea lui Mario a fost preluat de stat. Părinții, decăzuți din drepturi

Copilul de 13 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, acuzat că a participat la uciderea lui Mario, băiatul de 15 ani, a fost preluat de stat în regim de urgență,. Drepturile părintești ale familiei au fost suspendate, a anunțat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Măsura a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29 ianuarie 2026, după ce părinții minorului nu s-au conformat obligațiilor stabilite de autorități, privind supravegherea specializată, participarea la cursuri online și evaluări psihologice.

Potrivit DGASPC Timiș, instituția a solicitat instanței emiterea unei ordonanțe președințiale, întrucât familia nu a respectat măsura de protecție instituită anterior. Drepturile părintești rămân suspendate până la pronunțarea unei soluții privind plasamentul copilului, acesta urmând să fie evaluat și să beneficieze de servicii specializate, conform recomandărilor specialiștilor.

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în comuna Cenei. Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis, incendiat și îngropat în curtea casei copilului de 13 ani. Doi adolescenți de 15 ani sunt arestați preventiv în acest dosar, fiind acuzați de omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Copilul de 13 ani, acuzat de participare la crimă, este cercetat în stare de libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal, conform legislației din România.

Cazul a stârnit emoție și teamă în comunitate, localnicii din comuna Sânmihaiu Român organizând proteste, exprimându-și îngrijorarea pentru siguranța copiilor.

