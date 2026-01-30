Avertizare meteo: ploi, polei, vânt puternic și ger în mare parte din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până la 1 februarie, precum și un Cod galben de vânt, care vizează mai multe regiuni ale țării. Sunt prognozate precipitații, polei, intensificări ale vântului și un episod de ger accentuat.

Precipitații și polei în aproape toată țara

În intervalul 29 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie, ora 18:00, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării.

În sud-est se vor înregistra ploi moderate, cu acumulări de 10–20 l/mp, izolat 25 l/mp.

În restul teritoriului, precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova, iar în celelalte regiuni vor fi mixte. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș, potrivit ANM.

Vânt puternic în est și sud

Temporar, vântul va avea intensificări de 40–60 km/h în regiunile estice și sudice.

În plus, a fost emis Cod galben pentru intervalul 29 ianuarie, ora 22:00 – 31 ianuarie, ora 20:00, când rafalele vor atinge 50–65 km/h în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea.

Ger accentuat la final de săptămână

Vremea se va răci accentuat, mai ales în regiunile extracarpatice.

În noaptea de 31 ianuarie spre 1 februarie, va fi ger în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, cu minime între -14 și -10 grade Celsius.

Duminică, gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Frig persistent până la începutul săptămânii viitoare

Potrivit meteorologilor, până miercuri, 4 februarie, vremea se va menține deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase, în special în zonele extracarpatice.

Citește și: (VIDEO) Trei persoane reținute în Craiova pentru furt calificat de peste 100.000 de lei