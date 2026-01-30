ANAF va crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede

7.9 C
vineri, 30 ianuarie, 2026
De Magda Dragu
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea, în urma reorganizării, o divizie specială care va viza tranzacțiile cu criptomonede, a anunțat vineri președintele instituției, Adrian Nica. Noua structură va urmări faptele prin care unii contribuabili încearcă să ascundă activități ilegale folosind mediul cripto, potrivit Agerpres.

„Poate, astăzi, nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele comise de diverși contribuabili, ascunse în acest sector, vor fi vizate de ANAF”, a declarat Nica.

Șeful ANAF a subliniat că termenul de prescripție este de cinci ani, perioadă în care instituția poate documenta și sancționa astfel de fapte: „Atunci când faceți o faptă azi și credeți că nu știe nimeni ce faceți cu criptomonedele, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim mai bine pregătiți și să îi identificăm pe toți cei care folosesc cripto în scop de fraudă sau spălare de bani”.

Acesta a mai precizat că ANAF se află „într-o perioadă de pionierat”, iar după înființarea structurii specializate vor fi comunicate public atribuțiile și rezultatele acesteia.

