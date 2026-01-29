Educația, un lux pentru copiii din satele României

În multe sate din România, educația nu mai este un drept garantat, ci un privilegiu greu de atins. Sărăcia, lipsa transportului, distanțele mari până la școală și absența resurselor educaționale îi împing pe mulți copii către abandon școlar.

Potrivit raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural din România – 2024”, realizat de World Vision România, aproape jumătate dintre copiii de la sat trăiesc în gospodării unde veniturile acoperă doar strictul necesar, iar un sfert dintre ei merg uneori sau chiar frecvent la culcare flămânzi. Datele arată că 41% dintre elevii de gimnaziu nu își doresc să continue studiile la liceu, iar doi din zece copii nu sunt ajutați niciodată la teme.

În acest context, programele educaționale devin pentru mulți copii singura șansă reală de a-și continua școala.

Citibank România, nou sponsor strategic pentru educația rurală

Citibank România a devenit unul dintre susținătorii strategici ai Fundației World Vision România și va sprijini patru programe educaționale dedicate copiilor din mediul rural:

– „Pâine și Mâine”, pentru 78 de copii din județele Vaslui, Vâlcea și Giurgiu;

– „Vreau în clasa a 9-a” și „Pregătit pentru liceu”, pentru 95 de elevi din mai multe județe din România și din Republica Moldova;

– „Vreau la facultate”, pentru 10 studenți;

– un proiect de reamenajare a curții unei școli din județul Călărași, realizat cu implicarea voluntarilor Citibank.

Prin această colaborare, peste 180 de elevi și studenți vor primi acces la educație, hrană, sprijin emoțional și consiliere psihologică.

Sărăcia și drumul lung până la școală

Profilul elevului de liceu din mediul rural arată dimensiunea reală a problemelor:

– jumătate dintre elevi fac zilnic peste o oră până la școală;

– 15% muncesc frecvent în gospodărie și sunt obosiți;

– 93% au trecut prin episoade de bullying;

– peste 56% riscă abandonul din motive financiare.

Programe care țin copiii la școală

Programul „Vreau în clasa a 9-a”, implementat din 2008, oferă sprijin educațional, mentorat, ateliere de dezvoltare personală și ajutor financiar lunar pentru elevii din mediul rural.

Programul „Pregătit pentru liceu” intervine încă din gimnaziu, pentru creșterea șanselor la Evaluarea Națională.

Prin „Pâine și Mâine”, peste 1.200 de copii primesc zilnic o masă caldă și două ore de sprijin educațional, rezultatele fiind vizibile: în unele școli, prezența a ajuns la 100%.

World Vision România a dezvoltat și o metodologie națională pentru predarea în clase simultane, recunoscută oficial de Ministerul Educației în 2025, adaptată realităților din mediul rural.

Parteneriatul cu Citibank România vine ca un răspuns concret la una dintre cele mai mari probleme ale României: abandonul școlar din satele sărace.

