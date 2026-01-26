(VIDEO) Radu Miruţă, despre programul SAFE: Sunt 21 de proiecte care totalizează 9,53 miliarde de euro 

Autoritățile române au prezentat, luni, 26 ianuarie, proiectele incluse în aplicația României pentru finanțare prin Programul SAFE – planul naţional de apărare al țării noastre, în valoare de aproximativ 16 miliarde de euro.

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Radu Miruţă, a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN, în valoare totală de 9,53 de miliarde de euro. El a precizat că din cele 21 de proiecte, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale statului român. Printre achiziţii se află rachete Mistral, elicoptere H225, trei sisteme de apărare antiaeriană, potrivit news.ro

Finanţare în condiţii extrem de avantajoase pentru România

Radu Miruţă a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că în cadrul programului SAFE a fost obţinută o finanţare în condiţii extrem de avantajoase pentru România.

”S-a obţinut o finanţare în nişte condiţii extrem de avantajoase pentru România, pentru că trebuie să menţionez un lucru care se aruncă în spaţiul public, că sunt bani de împrumut şi că nu e niciun beneficiu, că nu e niciun beneficiu este un neadevăr. Pentru că nu e ca şi cum ar fi existat o opţiune ca România să nu achiziţioneze.

Ministerul Apărării are un plan multianual de înzestare în care sunt enumerate produsele pe care ministerul le va cumpăra în următorii cinci ani, plan aprobat CSAT, Parlamentul României. Varianta existentă era să achiziţionăm cu nişte bani la un cost foarte mare sau să folosim acest mecanism care practic presupune extragerea din planul lung de înzestare pe mai mulţi ani şi mutarea lui pentru a fi finanţat prin acest mecanism european. E un avantaj semnificativ”, a afirmat Radu Miruţă.

„Se vor dezmorţi câteva segmente din industria naţională de apărare“

El a adăugat că un alt avantaj este dezmorţirea industriei naţionale de apărare.

”În parte din halele de producţie creşte vegetaţie. Şi aşteptarea ca în acele hale în care în fiecare an măsurăm evoluţia în funcţie de cât de înalt a crescut copacul, noi vrem să producem tehnologie de ultimă generaţie cu care militarii noştri să aibă posibilitatea tehnologică de a ne apăra. Nu se poate din senin să se întâmple asta.

Prin acest mecanism, de fapt, va exista o cooperare prin care companii cu licenţe, cu tehnologii de ultimă generaţie vor fi aduse în aceeaşi curte cu fabrici din Indusria Naţională de Apărare, fiind nevoite, având în vedere avantajele astea reciproce şi pentru o parte şi pentru cealaltă, să producă în comun. Deci da, se vor dezmorţi câteva segmente din industria naţională de apărare şi este o provocare că după ce vor fi dezmorţite, să aibă capacitatea să producă şi pentru alte contracte după ce se vor finalizat acestea”, a mai transmis ministrul Apărării.

El a precizat că în cadrul SAFE sunt 21 de proiecte care au legătură cu MApN.

”Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naţionale, care totalizează 9,53 miliarde de euro, dintre cele 21 de proiecte 10 sunt cu achiziţii în comun cu alte state, 11 sunt cu achiziţii individuale ale statului român. Doar câteva exemple de achiziţii în comun. E deja semnat contractul cu Franţa pentru rachetele Mistral, s-a făcut public asta. 652 de milioane de euro acolo este o achiziţie împreună cu alte şase state.

Vor fi 12 elicoptere H225, modelul mai nou, care vor fi luate din Franţa. Vor fi 12 radare, din nou achiziţii în comun cu Franţa, trei sisteme de apărare antiaeriană care vor completa sistemul Patriot, achiziţie în comun cu Germania, două sisteme centralizare pentru comandă antiaeriană care vor fi achiziţie în comun cu Germania fiind ţară care e liderul pe aceste achiziţii”, a mai afirmat Radu Miruţă.

El a mai declarat că alte achiziţii vor fi transportoare blindate Piranha, post integrat de comandă pentru apărare aeriană şi antirachetă, vedetă de intervenţie pentru scafandri, navă de patrulare maritimă, sisteme rachete navale.

