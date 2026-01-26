Patru morți și un dispărut după o explozie la o fabrică de biscuiți din Grecia

Patru angajate și-au pierdut viața și o alta sunt este dată dispărută în urma unei explozii urmate de un incendiu la o fabrică de biscuiți din centrul Greciei, informează Agerpres.

Explozia s-a produs în jurul orei 4.00 (2.00 GMT) la fabrica din apropierea orașului Trikala, provocând un incendiu foarte puternic.

Un oficial al Serviciului de Pompieri a declarat că 13 persoane se aflau în interiorul fabricii Violanta când a izbucnit incendiul, iar opt au reușit să evadeze din unitate.

Oficialul a declarat că cauza incendiului nu este clară. Presa locală a relatat că o explozie puternică s-a auzit înainte de izbucnirea incendiului.

Ministrul grec al sănătății, Adonis Georgiadis, a declarat pentru postul public ERTnews Radio că șase angajați și un pompier au fost spitalizați, dar starea lor nu este gravă.

Potrivit pompierilor, operațiunea de stingere a incendiului era în desfășurare în cursul dimineții, 40 de pompieri cu 13 vehicule aflându-se la fața locului.

Violanta, o companie care produce biscuiți, fursecuri și vafe umplute vândute sub diverse mărci, deține o fabrică de biscuiți cu o capacitate anuală maximă de 12.500 de tone, conform site-ului său web.

