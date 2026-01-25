Macron vrea să interzică rețelele de socializare pentru copii „încă din anul școlar viitor“

Președintele francez Emmanuel Macron a promis accelerarea procesului legislativ pentru a fi interzis accesul copiilor cu vârste mai mici de 15 ani la rețelele sociale, cu obiectivul de a intra în vigoare în septembrie, potrivit AFP.

„Am cerut guvernului să activeze procedura accelerată, astfel încât să poată decurge cât mai rapid posibil”, a declarat liderul francez, într-un mesaj video transmis de postul BFM.

El a precizat că își dorește ca interdicția să fie „aplicată de la începutul următorului an școlar”, din septembrie. Proiectul de lege urmează să fie înaintat parlamentului francez luni, 26 ianuarie.

Președintele Macron a spus că, pe lângă lângă interdicția de accesare a rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, el a susținut și interdicția de utilizare a telefoanelor mobile în școli de către elevi.

„Creierele copiilor și adolescenților noștri nu sunt de vânzare sau de manipulat, nici de către platformele americane, nici de către algoritmii chinezi”, a spus el.

Australia, prima țară din lume care interzice accesul minorilor la rețelele sociale

În decembrie, Australia a devenit prima țară din lume care interzice accesul minorilor cu vârste sub 16 ani la rețelele sociale.

În această săptămână, ministrul britanic pentru tehnologie a anunțat că guvernul de la Londra va iniția o „consultare rapidă de trei luni privind măsuri suplimentare pentru a menține siguranța copiilor online”, ce va include opțiunea de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

„Consultarea va include și o serie de alte opțiuni, cum ar fi dacă ar trebui să existe restricții nocturne, pauze pentru a opri utilizarea excesivă sau doomscrolling-ul, cum putem asigura o aplicare mai riguroasă a legilor existente privind verificarea vârstei și măsuri pentru a răspunde preocupărilor privind utilizarea VPN-urilor pentru a eluda mijloace de protecție”, a precizat ministrul Liz Kendall, citată de Agerpres.

