Guvernul vrea să continue programul de sprijin pentru cuplurile infertile

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern prin care se stabilește continuarea programului național de sprijin financiar pentru creșterea natalității. Programul se adresează persoanelor care nu pot avea copii pe cale naturală și au nevoie de proceduri medicale de fertilizare.

Documentul stabilește practic cadrul general al programului pentru următoarea perioadă, urmând ca în fiecare an să fie alocat un buget prin legea bugetului de stat.

Finanțarea se va face prin bugetul ministerului, în limita sumelor aprobate anual. Programul se va derula fără a fi stabilit un număr maxim de beneficiari, însă sprijinul se acordă doar până la epuizarea fondurilor disponibile în fiecare an. De ce continuă statul acest program Potrivit notei de fundamentare, România se confruntă cu o scădere accentuată a natalității, conform digi24.ro

Infertilitatea afectează aproximativ 10–15% din cuplurile de vârstă reproductivă

În anul 2023, rata fertilității totale a fost de aproximativ 1,54 copii per femeie, sub pragul de înlocuire a generațiilor, de 2,1 copii per femeie. În 2024, rata natalității a fost de 8,4 născuți-vii la 1.000 de locuitori, sub media unor state europene precum Franța sau Irlanda. Documentul arată și că infertilitatea afectează aproximativ 10–15% din cuplurile de vârstă reproductivă din România, iar costurile ridicate ale procedurilor medicale reprezintă un obstacol major pentru multe familii.

În acest context, programul este prezentat ca o măsură de sprijin financiar pentru persoanele care se confruntă cu probleme medicale reale și care nu își pot permite tratamentele necesare Ce rezultate a avut programul până acum Conform datelor oficiale, în perioada 2022–2024 statul a alocat 150 de milioane de lei pentru program, sumă destinată finanțării a aproximativ 10.000 de beneficiari.

Au fost primite peste 29.000 de cereri, dintre care peste 17.000 au fost declarate eligibile, iar peste 16.000 de vouchere au fost emise și utilizate. În urma procedurilor finanțate, au fost confirmate aproximativ 4.300 de sarcini, iar numărul nou-născuților rezultați din program este de circa 1.500 de copii. Pentru anul 2025, bugetul a fost de 100 de milioane de lei, suficient pentru aproximativ 6.650 de beneficiari.

Cine poate beneficia de acest program

Pot beneficia de acest program cuplurile infertile, indiferent dacă sunt căsătorite sau nu, precum și femeile singure infertile, cu condiția să aibă recomandare de la un medic specialist pentru efectuarea unor proceduri de fertilizare. Legea impune și câteva condiții obligatorii: cel puțin unul dintre beneficiari trebuie să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România, iar „vârsta femeii beneficiare trebuie să fie cuprinsă între 20 și 45 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în Program”, potrivit documentului.

Pentru același beneficiar, sprijinul poate fi acordat pentru cel mult trei proceduri pe întreaga durată a programului. În același timp, persoanele care aplică nu pot primi, în același an, finanțare dintr-un alt program public cu același scop.

Sprijinul financiar este de maximum 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Banii nu se acordă direct, ci sub forma a două vouchere, unul pentru medicamente, în valoare de 5.000 de lei, și unul pentru proceduri medicale, în valoare de 10.000 de lei. Sumele pot fi folosite exclusiv pentru cheltuieli legate de tratamentele de fertilizare, cum ar fi fertilizarea in vitro, investigațiile medicale, intervențiile necesare și medicația asociată.

Voucherele nu pot fi transformate în bani și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri. În practică, sprijinul acoperă doar o parte din costurile reale, care pot ajunge la câteva mii de euro pentru o singură procedură completă.

Cum se depun cererile

Înscrierea în program se va face exclusiv online, printr-o platformă digitală administrată de minister. Toate documentele vor fi depuse în format electronic. Cererile vor fi analizate în ordinea depunerii dosarelor complete, iar aprobarea depinde strict de existența fondurilor disponibile în bugetul anual. Documentele necesare și procedura detaliată vor fi stabilite prin norme metodologice, care trebuie aprobate în termen de 90 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.

În acest moment, proiectul se află în dezbatere publică. Pentru a intra în vigoare, hotărârea trebuie aprobată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial. Abia după acest pas vor putea fi adoptate normele de aplicare și va fi deschisă platforma de înscriere. Până atunci, programul nu poate fi accesat, iar cererile nu pot fi depuse.

