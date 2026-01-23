Bilanţul accidentului feroviar din Andaluzia: 45 de morţi

Alte două corpuri, ultimele două, au fost găsite joi într-unul dintre cele două trenuri implicate în coliziunea care s-a produs duminică seară în Andaluzia (sudul Spaniei), ridicând bilanţul acestei catastrofe la 45 de morţi, notează AFP, citată de Agerpres.

Medicii legişti „au efectuat autopsii la 45 de persoane, toate decedate în accident”, a indicat în cursul serii într-un comunicat agenţia însărcinată cu numărarea, confirmând identificarea ultimelor două corpuri recuperate.

Şeful serviciului de anchetă al Gărzii Civile, Fernando Domínguez, avertizase în cursul după-amiezii că operaţiunea de căutare va fi anulată imediat ce ultimele două corpuri vor fi identificate.

În total, 45 de raportări de persoane dispărute au fost depuse la poliţie de către rude ale pasagerilor. Aceste ultime două corpuri au fost găsite într-unul dintre vagoanele trenului Renfe (compania naţională de căi ferate), care a fost lovit frontal de trei vagoane ale unui tren operat de Iryo – o companie deţinută majoritar de grupul italian Trenitalia – care deraiase şi intrase pe linia vecină.

Trei străini printre persoanele decedate

Timp de câteva zile, utilaje de construcţii au lucrat la Adamuz pentru a curăţa şi a tăia epava şi a recupera cadavrele prinse în vagoanele de tren, care circulau cu peste 200 km/h în momentul coliziunii.

Potrivit celui mai recent bilanţ detaliat publicat miercuri de Institutul de Medicină Legală (care, prin urmare, nu a inclus ultimele corpuri recuperate), 28 de cadavre au fost găsite în trenul Renfe, şase pe şine, alte şase în trenul Iryo şi trei între cele două trenuri.

În ceea ce priveşte rapoartele privind persoane dispărute, au fost 22 de femei şi 23 de bărbaţi. Majoritatea erau spanioli, cu excepţia a trei care erau un german, un marocan şi un rus.

