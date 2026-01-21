-1.6 C
Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
Știri de ultima orăActualitateBărbat reținut după ce și-a bătut copiii în vârstă de 2 și 4 ani

Bărbat reținut după ce și-a bătut copiii în vârstă de 2 și 4 ani

De Daniela Moise

Un bărbat, de 32 de ani, din localitatea botoșăneană Cristineşti a fost reţinut de poliţişti sub acuzaţia de violenţă în familie.

Acesta este acuzat că și-a bătut cei doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani.

„La data de 20 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 Pomârla au emis ordonanţă de reţinere pe numele unui tânăr, de 32 de ani, din comuna Cristineşti, cercetat pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie. În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că tânărul şi-ar fi agresat fizic membrii familiei“, au precizat oficialii IPJ. 

