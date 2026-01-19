MAE: Atenţionare de călătorie pentru Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, pentru Regiunea Sicilia. Aici sunt aşteptate, luni şi marţi, precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, fiind emis Cod roşu.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă a emis un cod roşu pentru Regiunea Sicilia, unde pe întreg teritoriul regiunii, îndeosebi în zona dintre Munţii Peloritani şi vulcanul Etna, pot avea loc fenomene meteorologice intense, care se vor înrăutăţi, luni şi marţi. Sunt aşteptate precipitaţii intense, furtuni şi rafale de vânt.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranţa şi integritatea personală.

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune: Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935, Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444, Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171, Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134, Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688, Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299, Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro/, https://www.mae.ro/.

