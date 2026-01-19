România va fi cuprinsă de vreme deosebit de rece. Alertele de cod galben, extinse

România va fi cuprinsă de vreme deosebit de rece, vânt puternic și risc de polei, care ar fi efectele unui val de aer siberian. Meteorologii au extins avertizările cod galben de ger, precizând că temperaturile minime vor fi cuprinse între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei, care va fi valabilă între 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00.

Astfel, „în intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade”.

În noaptea de miercuri spre joi va mai fi ger în nordul și centrul țării

ANM precizează că „în noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei”.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig”, mai informează meteorologii. A fost emis și un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, care va fi valabil începând de luni dimineața până seara la ora 20:00.

Astfel, „în cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5…9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade”.

Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade

Meteorologii au emis o altă avertizare cod galben care va intra în vigoare luni la ora 20:00 și va fi valabilă până marți dimineața la 10:00. „Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade”, informează ANM.

De asemenea, a fost emisă și o altă avertizare cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, care va fi valabilă în intervalul 20 ianuarie, ora 20:00 – 21 ianuarie, ora 10:00 „Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade”, conform meteorologilor.

