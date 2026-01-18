Băieţelul de doar 2 ani, transferat în stare critică la Bucureşti după o operaţie la spitalul din Constanţa, a murit noaptea trecută. Micuţul era deja în moarte cerebrală de trei săptămâni. Părinţii îi acuză acum pe medicii constănţeni de neglijenţă şi erori grave în îngrijirea postoperatorie.

„Cu profundă durere vă aducem la cunoştinţă că Denis, băieţelul de doar 2 ani şi jumătate, aflat în moarte cerebrală, s-a stins din viaţă în cursul nopţii trecute”, a transmis Ghiulfer-Aisun Ismail pe pagina ei de socializare.

Familia copilului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal. Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore.

De asemenea, o fetiţă de şase ani a intrat în moarte cerebrală după ce a fost operată de apendicită la Spitalul Judeţean Constanţa, fiind internată în prezent la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Crina Kibedi.

Citește și: Traian Băsescu: „Cea mai mare problemă a României este dobânda la împrumuturi



