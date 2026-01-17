Șeful Poliției Rutiere Ploiești, anchetat după ce a dispus distrugerea a mii de dosare din arhiva unității

Șeful Poliției Rutiere Ploiești este anchetat și i s-a deschis dosar penal pentru sustragere și distrugere de documente, după ce mii de dosare din arhiva Biroului Rutier au fost incendiate din ordinul lui.

Șeful Biroului Rutier Ploiești, Laurențiu Drăghici este vizat de o cercetare a Biroului de Control Intern, după ce, ajutat de un subaltern, a chemat o firmă care a încărcat mii de dosare din arhiva instituției – ce datau din 2001 până în 2011 – într-un camion.

Dosarele au fost distruse joi, prin incendiere, pe un câmp din incinta Școlii de Pompieri Boldești Scăieni, de către reprezentanții unei firme private.

Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova a fost sesizată în aceeași despre faptul că mai multe documente ar fi fost încărcate într-o autoutilitară de către persoane neautorizate, în vederea distrugerii.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoanele neautorizate care au procedat la manipularea documentelor respective ar fi fost solicitate în acest sens de către doi angajați ai unității.

Ofițerul le-a spus superiorilor că a vrut să facă o faptă bună. Însă, în sediul instituției abia renovat, se montau rafturi destinate arhivei.

Potrivit legii, astfel de documente se distrug în urma unei proceduri stricte și a unor aprobări speciale, care în acest caz nu au fost obținute și îndeplinite.

