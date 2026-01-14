Tarom are de azi director general interimar

Consiliul de Administraţie al Tarom a decis numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei, înlocuindu-l pe Costin Iordache. Acesta are o experienţă în management de 20 de ani în companii precum ROMATSA, Romaero, Aviaţia Utilitară Bucureşti SA sau IAR Ghimbav, informează News.ro.

„Consiliul de Administraţie al Companiei Tarom a decis marţi, 13 ianuarie 2026, numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei”, anunţă compania.

Bogdan Costaş, licenţiat în Management, Ştiinţe Juridice şi Marketing, are o experienţă în management de 20 de ani în companii precum ROMATSA R.A., Romaero, Aviaţia Utilitară Bucureşti SA sau IAR Ghimbav.

Potrivit sursei citate, experienţa sa în domeniul aviaţiei este completată de licenţa de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pe Robinson R22 şi R44, două dintre cele mai utilizate modele civile de instruire şi zbor privat, recunoscute pentru cerinţele ridicate de precizie şi disciplină în pilotaj”.

Tarom își va actualiza în 2026 planul de business

”Consiliul de Administraţie al Tarom a luat în calcul asigurarea continuităţii activităţii companiei şi prioritizarea acţiunilor asumate. Obiectivul principal al echipei de management rămâne implementarea planului de restructurare şi a planului de afaceri pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă, sustenabilă pe termen mediu şi lung. În conformitate cu acest obiectiv, toate acţiunile relevante asumate de companie sunt îndeplinite sau în curs de derulare”, precizează compania.

Mandatul lui Bogdan Costaş debutează efectiv din data de 15 ianuarie, odată cu încetarea contractului de mandat al lui Costin Iordache. Astfel toate deciziile luate la cel mai înalt nivel de management sunt continuu asigurate de către directorii generali ai companiei, care reprezintă politica asumată a companiei, a CA al Tarom şi a statului roman reprezentat de MT, în calitate de acţionar al Tarom.

În 2026, Tarom urmează să îşi actualizeze planul de business, ţinând cont atât de tendinţele pieţii concurenţiale în care îşi desfăşoara activitatea, cât şi de Planul de restructurare care are un termen agreat, de 30 decembrie 2026.

