Ministerul Afacerilor Externe cere românilor din Iran să părăsească imediat țara!

PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! Este avertismentul dat miercuri seară de MAE. Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9, informează TVR.

MAE le recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informațiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian, se arată într-un comunicat de presă.

MAE subliniază că cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.

Informații utile românilor care vor să părăsească Iranul

De asemenea, MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570. În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Cele mai sângeroase manifestaţii de stradă din Iran de la revoluţia islamică din 1979

Numărul protestatarilor ucişi de forţele de securitate iraniene creşte de la o zi la alta. Demonstranţii care au ieşit pe străzi pentru libertate sunt trataţi fără milă. Sunt cele mai sângeroase manifestaţii de stradă din Iran de la revoluţia islamică din 1979.

Teheranul a avertizat ţările din regiune aliate ale Statelor Unite că, în cazul unor atacuri americane asupra Iranului, acesta va riposta prin lovituri asupra bazelor Statelor Unite de pe teritoriul lor.

