Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor

Preşedintele american Donald Trump îi încurajează marţi pe manifestanţii iranieni să-şi continue contestarea până la răsturnarea autorităţilor şi le promite, pe reţeaua sa, Truth Social, că ”ajutorul e pe drum”, fără să facă alte precizări, relatează AFP.

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUATI CONTROLUL INSTITUȚIILOR!!! Rețineți numele ucigașilor și agresorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”, scrie şeful statului american.

Republica Islamică se confruntă de mai bine de două săptămâni cu una dintre cele mai importante mişcări de protest de la proclamarea sa în 1979, iar președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că se va implica dacă împotriva protestatarilor se folosește forța.

Dar, în ciuda valului masiv de proteste și a presiunii externe din partea lui Donald Trump, nu există semne ale unor dezertări în rândul elitei de securitate a Republicii Islamice. Deși slăbit, regimul rezistă încă, observă agenția Reuters.

Aproximativ 2.000 de oameni, inclusiv membri ai forțelor de securitate, au fost uciși în protestele din Iran, a declarat marți pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea intensă declanșată de regimul de la Teheran.

