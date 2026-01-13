Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală și viol de către două foste angajate

Cântărețul Julio Iglesias a fost dat în judecată de două foste angajate ale lui, după ce au denunțat într-un articol publicat marți în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale și violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021, au dezvăluit mai multe surse judiciare, relatează AFP.

O plângere a fost depusă pe 5 ianuarie împotriva lui Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, însă nu sunt cunoscute detalii suplimentare despre conținutul plângerii, potrivit acestor surse.

O menajeră și o fizioterapeută ale cântărețului afirmă că au fost victime ale agresiunilor sexuale

Vestea despre depunerea acestei plângeri în instanță a venit imediat după publicarea, marți, a unei anchete realizate de televiziunea americană Univision și cotidianul spaniol elDiario.es, în care o menajeră și o fizioterapeută ale cântărețului afirmă că au fost victime ale agresiunilor sexuale și hărțuirii sexuale din partea celebrului cântăreț. Una dintre ele descrie, de asemenea, fapte care pot fi calificate drept violuri.

Julio Iglesias nu a făcut declarații pe această temă

Julio Iglesias nu a răspuns numeroaselor solicitări transmise de Univision și elDiario.es pentru a face declarații pe această temă, relatează cele două companii mass-media în ancheta lor. De asemenea, starul spaniol nu a răspuns nici la o solicitare similară transmisă de AFP, care a încercat să îl contacteze marți.

Potrivit anchetei Univision și elDiario.es, faptele descrise ar fi avut loc în 2021, în reședințele private pe care cântărețul le deține în Republica Dominicană și Bahamas.

„Mă simțeam ca un obiect, ca o sclavă în plin secol XXI“, a declarat una dintre cele două reclamante, identificată sub pseudonimul ‘Rebeca’ în articolul publicat de Univision.

„Mă atingea cu degetele peste tot“, a continuat tânăra dominicană, care avea vârsta de 22 de ani atunci când s-au petrecut presupusele fapte.

Cealaltă reclamantă, fizioterapeuta sa, identificată cu prenumele Laura, avea 28 de ani când a început să lucreze pentru cântăreț.

Julio Iglesias, sute de milioane de albume vândute

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpretul unor cântece precum ‘Manuela’, ‘Je n’ai pas changé (No Vengo Ni Voy)’, ‘Pauvres diables (Vous les femmes)’, ‘Viens m’embrasser (Abrazame)’, și-a văzut cariera decolând în anii 1970, până când a devenit artistul latino – și, fără îndoială, artistul spaniol – care a vândut cele mai multe discuri în lume, cu sute de milioane de albume vândute.

Spania e înmărmurită

A doua vicepreședintă a Guvernului spaniol, Yolanda Diaz, a denunțat rapid pe rețeaua de socializare Bluesky ‘mărturii îngrozitoare’ demne de o ‘situație de sclavie’, în timp ce ministrul spaniol pentru Egalitate, Ana Redondo Garcia, a cerut pe rețeaua de socializare X ‘să se efectueze o anchetă până la capăt’ cu privire la faptele denunțate.

Scriitorul Ignacio Peyro, autorul biografiei lui Julio Iglesias (‘El espanol que enamoró al mundo’ /’Spaniolul care a sedus întreaga lume’), și reprezentanții editurii Libros del Asteroide și-au exprimat, la rândul lor, ‘profunda consternare’ și au promis ‘cât mai curând posibil o nouă ediție revizuită și actualizată’ a cărții.

