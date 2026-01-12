Vreme deosebit de rece și ger în toată țara. Ninsori, polei și vânt puternic până pe 14 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări de tip Cod galben, valabile în perioada 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00. Va fi vreme deosebit de rece, ger accentuat, ninsori, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

Fenomenul va afecta, în etape succesive, cea mai mare parte a țării, cu impact semnificativ în:

Banat,

Crișana,

Maramureș,

Transilvania,

Moldova,

zona de munte.

Ger accentuat, mai ales noaptea și dimineața

Luni, 12 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu temperaturi maxime cuprinse între -8 și 0 grade, iar pe arii restrânse din Banat, Crișana și Transilvania se va înregistra ger persistent, cu valori în jurul a -10 grade.

Noaptea de luni spre marți va fi geroasă în aproape toată țara, temperaturile minime urmând să coboare până la -19 grade, în special în Transilvania și zonele montane.

Marți, 13 ianuarie, frigul se va menține, cu maxime între -8 și 2 grade, iar noaptea va fi din nou ger în nord, nord-est și local în centru, sud și est.

Ninsori, strat de zăpadă și polei

Pe parcursul zilei de luni va ninge local în nordul și centrul țării, iar în Maramureș și nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 3–5 cm.

Marți, aria ninsorilor se va extinde mai ales în regiunile intracarpatice, unde stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 2–8 cm, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali local la 10–15 cm.

Începând din seara zilei de marți, în vestul și sud-vestul țării sunt prognozate precipitații mixte și depuneri de polei, condiții ce pot crea dificultăți în trafic.

Vânt puternic și viscol la munte

Vântul va avea intensificări semnificative în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot atinge 70–80 km/h, viscolind zăpada și reducând vizibilitatea.

Luni, intensificări ale vântului vor fi resimțite local și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est, cu viteze de 40–50 km/h.

Frigul persistă și în a doua parte a săptămânii

Meteorologii avertizează că miercuri și joi vor continua episoadele de precipitații mixte și polei, îndeosebi în jumătatea de nord a țării, iar vremea va rămâne deosebit de rece.

Citește și: (VIDEO) Doliu la IPJ Dolj. Ultim omagiu inspectorului-șef Marius-Daniel Mîrzacu