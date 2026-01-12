Tânăr de 18 ani, găsit mort în mansarda unui restaurant la care lucra fără forme legale

Un tânăr de 18 ani a fost descoperit mort, într-un local din Bistrița Năsăud. Conform surselor G4Media, băiatul se afla într-o garsonieră amenajată la mansarda restaurantului Ardealul. Se presupune că acesta lucra ca ospătar în localul respectiv, dar fără forme legale, astfel că ar fi fost sesizat și ITM.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de inconștiență, într-un imobil din Bistrița. La locul sesizării, după intervenția echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru. Cu privire la cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, a transmis IPJ Bistrița.

