-3.4 C
Craiova
luni, 12 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentTânăr de 18 ani, găsit mort în mansarda unui restaurant la care lucra fără forme legale

Tânăr de 18 ani, găsit mort în mansarda unui restaurant la care lucra fără forme legale

De Daniela Moise

Un tânăr de 18 ani a fost descoperit mort, într-un local din Bistrița Năsăud. Conform surselor G4Media, băiatul se afla într-o garsonieră amenajată la mansarda restaurantului Ardealul. Se presupune că acesta lucra ca ospătar în localul respectiv, dar fără forme legale, astfel că ar fi fost sesizat și ITM.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de inconștiență, într-un imobil din Bistrița. La locul sesizării, după intervenția echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru. Cu privire la cele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, a transmis IPJ Bistrița.

Citește și: Controale și anchete după ce doi copii operați la Spitalul Județean Constanța au intrat în moarte cerebrală

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA