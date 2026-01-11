România, sub alertă de ninsori, ger și viscol

Pânâ marți, 13 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest.

Confom ANM, temperaturi maxime în general se vor situa între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime prgonozate în intervalul -15 și -6 grade. Însă temperaturile au scăzut și mai mult în timpul nopții, cel mai frig a fost în Satu Mare, unde au fost -18 grade, potrivit hărțile ANM consultate de HotNews.

În sud și sud-est și local în rest a nins în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar astăzi sunt prognozate din nou precipitații pe arii relativ extinse.

Până luni, 12 ianuarie, ora 10:00, este în vigoare o alertă cod galben de ger. În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Atentionare de precipitatii in sud

O altă atenționare cod galben, de data aceasta pentru precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, strat de zăpadă și viscol, este valabilă până duminică, la ora 12. Avertizarea vizează județele Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Constanța și Tulcea.

În intervalul menționat, în județele Constanța și Tulcea, jumătatea estică a județului Ialomița și în sudul județelor Călărași, Giurgiu, Teleorman și Olt vor fi precipitații însemnate cantitativ (15…20 l/mp), predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm. În Dobrogea și în sud-estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 70 km/h, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.