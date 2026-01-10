Patronii barului din Elveția unde au murit 40 de oameni, arestați

Proprietarii francezi ai barului din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit într-un incendiu izbucnit de Revelion, au fost audiați. Unul dintre ei ar fi fugit, atunci, cu casa de marcat plină de bani.

Procurorii elvețieni au luat în calcul faptul că prezentau risc să fugă din țară, așa că Jacques Moretti a fost încarcerat, iar Jessica Moretti, plasată în arest la domiciliu, conform stirileprotv.ro.

Patronii barului sunt anchetați pentru omor din neglijență și vătămare corporală din neglijență

Presa franceză scrie că femeia a fost zărită în timp ce părăsea barul cu toate încasările serii. Și că, atunci când a mers să recupereze banii, ar fi suferit o arsură la mână. Cei doi sunt anchetați, între altele, pentru omor din neglijență și vătămare corporală din neglijență.

În Elveția, vineri a fost zi de doliu național. Clopotele bisericilor au răsunat în toată țara timp de cinci minute, iar trenurile s-au oprit din circulație. Chiar și aeroportul din Zurich și-a oprit operațiunile, în momentul național de reculegere.

