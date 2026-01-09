Români judecați în Belgia pentru că au furat porumbei voiajori care valorau aproape 2 milioane de euro

Mai mulți români sunt judecați de tribunalul penal din Hasselt pentru furtul a sute de porumbei voiajori premiați. Poliția judiciară a găsit o parte dintre păsări în Vilvoorde și în România. Pentru pierderea porumbeilor și a puilor lor, cinci columbofili cer despăgubiri în valoare totală de 1.864.000 de euro.

În toamna anului 2024, columbofilii belgieni nu mai îndrăzneau să plece de acasă, după ce o bandă organizată a vizat sistematic porumbei voiajori de concurs. În aproximativ douăzeci de furturi, inclusiv în Aalter, Brakel, Brasschaat, Grobbendonk, Londerzeel și Sint-Truiden, zeci de porumbei de top au dispărut din cotețul lor, scrie nieuwsblad.be.

Autorii vizau în principal exemplare prețioase, câștigători ai unor concursuri internaționale de renume.

Luc Odeurs din Ordingen a rămas fără porumbelul care în 2020, în timpul Marelui Premiu de la Barcelona – un fel de Turul Franței pentru columbofili – a fost primul dintre cei 6.178 de porumbei belgieni participanți care a parcurs cei 1.105 kilometri.

„Pentru făptași, a fost doar un furt, dar pentru mine a fost munca unei vieți care a fost distrusă”, spune emoționat un Odeurs.

Poliția Judiciară Federală a început ancheta după ce 33 de porumbei au fost furați de la Truienaar în noaptea de 5 spre 6 ianuarie anul trecut.

„Am primit un porumbel înapoi. Restul a dispărut. Acum mă recuperez treptat, dar sunt în tratament de ceva vreme”, susține proprietarul.

Testare ADN

În martie, polițiștii au ajuns la un român de 46 de ani din Vilvoorde. Bărbatul, și el columbofil, avea în crescătoria sa o sută de porumbei care nu-i aparțineau.

Alte 71 de porumbei furate au fost găsite la părinții săi din România. Astăzi, bărbatul este sub supraveghere electronică, deoarece are o adresă fixă ​​în Belgia. El a comis furturile, în diverse echipe, cu șapte compatrioți cu vârste cuprinse între 25 și 71 de ani.

Porumbeii recuperați sunt acum din nou în crescătorie alături de proprietarii lor, după ce Royal Belgian Pigeon Fanciers Bond (KBDB) a organizat câteva zile de vizionare. Au fost făcute chiar și teste ADN, deoarece inelele de identificare au fost scoase de la păsări.

Hoții foloseau drone

„Hoții mi-au explorat gospodăria de câteva ori, posibil chiar cu o dronă”, a spus Tom Van Gaver din Oosterzele, care și-a securizat mai bine crescătoria.

„Prin grădina vecinului, au intrat în crescătoria mea. Mi-am recuperat doi dintre cei șapte porumbei furați. Ceilalți au fost revânduți, dar făptașul nu vrea să spună cui. Am totuși puțin noroc că nu mi-au luat toți porumbeii”, a mai spun acesta.

Cei cinci columbofili care s-au constituit părți civile cer, prin intermediul avocatului lor, despăgubiri în valoare totală de 1,8 milioane de euro.

„Nu doar pentru animalele furate, ci și pentru puii pe care i-ar fi putut produce porumbeii voiajori furați”, se arată în comunicat. Pe lângă această sumă, aceștia doresc să fie despăgubiți și pentru pagubele produse în timpul spargerior, 2 milioane de euro.

Românul considerat principalul vinovat în aceste infracțiuni este judecat și pentru furtul a 76 de telefoane mobile dintr-un magazin de electronice din Ghent.

Citește și: Bărbat lovit mortal pe trecere de un șofer care a încercat să evite o altă mașină